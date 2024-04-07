اتحاد جدة يستعيد لاعبه قبل مواجهة نصف نهائي السوبر السعودي

استعاد اتحاد جدة السعودي، لاعبه مهند الشنقيطي قبل مواجهة فريق الوحدة في نصف نهائي السوبر السعودي، حسبما ذكرت صحيفة الرياضية السعودية.

وكان الشنقيطي قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية في مباراة الاهلي المصري بربع نهائي كأس العالم للأندية التي لعبت في السعودية ديسمبر الماضي.

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ويقام السوبر السعودي في الإمارات هذا الموسم، حيث يلتقي اتحاد جدة السعودي نظيره الوحدة غدًا الاثنين ضمن مباريات نصف النهائي.

وشارك الشنقيطي في مران فريق الاتحاد لأول مرة أمس السبت، حيث أصبح اللاعب جاهزًا للمشاركة مع فريقه في مباراة الغد أمام الوحدة.

من جانبه فرض الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، مدرب الاتحاد تمارين استشفائية لعدد من الأسماء التي شاركت بصفة أساسية في مباراة التعاون الجمعة الماضية، ضمن مباريات الجولة الـ27 من عمر الدوري السعودي.

ومن المقرر أن تغادر بعثة فريق الاتحاد السعودي ظهر اليوم الأحد إلى أبو ظبي لتخوض المران الختامي على ملعب آل نهيان مسرح المباراة.