الخطيب يصدم لاعبي الاهلي بقرار جديد

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن قرار صادم من محمود الخطيب مع لاعبي الاهلي بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على حساب سيمبا التنزاني.

وقال زاهر في تصريحات تليفزيونية: “بعض المقربين من إدارة النادي الاهلي تحدثوا مع محمود الخطيب في الأمور الخاصة بمكافآت دوري أبطال إفريقيا، وضرورة مضاعفة المكافآت لتحفيز اللاعبين على التتويج بالبطولة”.

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وأضاف: “محمود الخطيب رد وأكد على أنه لن يتم تغيير اللوائح، مشيرًا إلى أن الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا أمر معتاد للنادي الاهلي، وخسارة البطولة هي المشكلة”.

واختتم: “الخطيب لن يضع مكافآت خاصة للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ولا في حال التأهل للنهائي أيضًا لأن هذا هو وضع الاهلي الطبيعي التتويج بلقب البطولة”.

وحسم النادي الاهلي تأهله أمس لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك عقب الفوز على فريق سيمبا التنزاني بثلاثية دون رد، في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وينتظر المارد الأحمر الفائز من مباراة مازيمبي الكونغولي ضد بترو أتليتكو الأنجولي لمواجهته في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.