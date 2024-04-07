مازيمبي يحدد موعد مباراة الاهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف هيريتيته بندولا المتحدث الإعلامي لنادي مازيمبي الكونغولي موعد مباراة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا امام الاهلي.

وقال بندولا في تصريحات إعلامية: “حددنا يوم 20 إبريل الجاري موعدًا لمباراة الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في مدينة لوبومباشي”.

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واختتم: “أغلب مبارياتنا في البطولة نختار يوم السبت إذا كان متاحًا، وستكون المباراة في الظهيرة كما هو الحال أيضًا، الثانية ظهرًا بتوقيت الكونغو، الثالثة ظهرًا بتوقيت القاهرة”.

وكان الأهلي قد تأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق سيمبا التنزاني بثلاثية دون رد، ضمن مباريات ربع النهائي، فيما تأهل مازيمبي الكونغولي لنصف النهائي عقب الفوز على فريق بترو أتليتكو الأنجولي بهدفين لهدف في مجموع مبارتي ربع النهائي.

ويعد المارد الأحمر هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة، فيما يأتي خلفه مازيمبي الكونغولي بخمس بطولات.