الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يستضيف اليوم الأحد الفريق الأول لنادي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، في العاشرة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب بين فريقي الزمالك وفيوتشر، بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، على استاد السلام.

ويحتاج الفريق الأبيض، للتعادل أو الفوز بأي نتيجة خلال مباراة اليوم للتأهل بشكل رسمي للدور نصف النهائي، بينما يحتاج فيوتشر للفوز بهدفين دون رد لتعويض الخسارة في الذهاب والتأهل.

وسوف تنقل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، في العاشرة مساء اليوم الأحد، عبر قناة "بي إن سبورتس 6" الناقل الحصري للبطولة، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.