"شرخين وتدخل جراحي سريع".. تفاصيل حالة حسين الشحات ومدة الغياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تفاصيل الحالة الصحية للاعب الفريق حسين الشحات، الذي تعرض لها في مواجهة سيمبا التنزاني الماضية في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأوضح المصدر، أن حسين الشحات، تواجد في المستشفى لمدة 24 ساعة، للاطمئنان عليه خشية من تعرضه لارتجاج في المخ، ولكن الأشعة أثبتت سلامته من هذا الأمر.

وأضاف المصدر، أن حسين الشحات يعاني من شرخين في الوجه، بعد إجرائه الأشعة والفحوصات الطبية، وتبين إجرائه جراحة سريعة اليوم في الوجه، بأحد المستشفيات مع وجود متابعة من طبيب النادي الأهلي.

وأكمل: "ربما يغيب حسين الشحات عن الملاعب لمدة شهر، خاصة مع خضوعه للجراحة، وبعدها عملية النقاهة، ثم الانتظار فترة بسيطة قبل خوض تدريبات خفيفة، وبعدها يعود للتدريبات الجماعية بشكل تدريجي".

جدير بالذكر، أن الأهلي حقق الفوز على سيمبا التنزاني بهدفين دون رد، وتأهل بشكل رسمي إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

اقرأ أيضا:

الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية