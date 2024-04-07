عودة زيزو.. التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر اليوم الأحد، في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي.

ووضع البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض، اللمسات النهائية على تشكيل الأبيض لمواجهة فيوتشر خلال المران الختامي أمس السبت.

ووضح خلال المران أمس، إجراء عدد من التغييرات عن مباراة الذهاب، وفي مقدمتها عودة أحمد سيد زيزو للتشكيل الأساسي، مع تواجد محمود عبدالرازق شيكابالا على دكة البدلاء.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي وعمر جابر.

الوسط: نبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي.

الهجوم: أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري ومصطفى شلبي.

وكان الزمالك حقق الفوز على مودرن فيوتشر، في مباراة الذهاب، بهدفين مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بينهما على استاد السلام.

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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية