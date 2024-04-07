"ضربة جديدة للأهلي".. مصدر يكشف نتيجة أشعة معلول وغيابه أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تفاصيل الحالة الطبية للتونسي علي معلول لاعب الفريق الأحمر، قبل مواجهة إنبي المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي فريق الأهلي نظيره إنبي غدا الإثنين، في العاشرة مساء، على استاد القاهرة الدولي في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن التونسي علي معلول خضع لأشعة، عقب مواجهة سيمبا التنزاني، بعدما شعر ببعض الآلام.

وأضاف المصدر، أن الأشعة أثبتت إصابة علي معلول بإجهاد عضلي خفيف، ولكنه سيغيب عن مواجهة الأحمر في مواجهة إنبي غدا بتعليمات من الجهاز الطبي.

وأكمل المصدر، أن الجهاز الطبي، يخشى من تفاقم الإصابة للاعب، ولذلك فضل عدم مشاركته أمام إنبي غدا وتجهيزه للمباريات الأخرى.

جدير بالذكر، أن النادي الأهلي يعاني من الغيابات العديدة بسبب الإصابات، في مواجهة إنبي، بعد إصابة حسين الشحات وإمام عاشور ومن قبلهم الحارس محمد الشناوي وياسر إبراهيم.

وكان الأهلي كرر الفوز على سيمبا التنزاني، يوم الجمعة الماضي بهدفين دون رد، ونجح في التأهل بشكل رسمي إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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