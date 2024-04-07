التشكيل المتوقع لفيوتشر في مواجهة الزمالك بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الفريق الأول لنادي مودرن فيوتشر، لمواجهة الزمالك في العاشرة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووضع تامر مصطفى، المدير الفني لفريق فيوتشر، اللمسات النهائية على خطة الفريق لمواجهة الزمالك، خلال المران الختامي أمس السبت.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد يحيى.

الدفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، جوناثان نجويم.

الوسط: غنام محمد، عبد الكبير الوادي، علي زعزع، محمد فاروق.

الهجوم: أحمد عاطف، وعلي ياسر.

جدير بالذكر، أن فريق الزمالك حقق الفوز في مباراة الذهاب التي أقيمت على استاد السلام، بهدفين مقابل هدف.

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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية