شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب الزمالك.. كأس السلطان أول بطولة للقلعة البيضاء عام 1921 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد نادى الزمالك من أكثر الأندية العربية شعبيةً من المحيط إلى الخليج، بل إن جماهيريته تصل إلى كل أنحاء القارة الأفريقية، وفى سلسلة "ملعب الزمالك" التى يقدمها الخليج 365 طوال أيام شهر رمضان الكريم نستعرض أشهر تتويجات الفارس الأبيض بالبطولات.

ويرجع أول لقب محلي تُوج به نادي الزمالك الى عام 1921، عندما فاز بكأس السلطان، أما أول لقب قارى فيرجع إلى عام 1984 عندا تُوج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

كان نادي الزمالك أول فريق مصري يتأهل لكأس العالم لكرة القدم للأندية 2001 بإسبانيا وهي البطولة التي لم تقم بسبب مشكلات تتعلق بالتمويل اللازم لها.

وكان الزمالك أول فريق مصرى يحصل على البطولة بعد سيطرة الفرق الإنجليزية التى كانت متواجدة في مصر وقت الاحتلال البريطاني.

المباراة النهائية للبطولة جمعت الزمالك مع شرودرز البربطاني يوم 7 مايو 1921 وحقق الزمالك الفوز بهدفين مقابل هدف، مثل الزمالك كل من محمود مرعي وفؤاد جميل ويوسف وهبي ومحمد جبر وعلي حسني وعبد السلام حمدي وجميل عثمان والسيد أباظة وحسين حجازي وعلي رياض وأحمد خلوصي.