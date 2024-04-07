شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس إراحة على معلول فى مباراة الأهلى وإنبى بسبب آلام الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، إراحة نجمه التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق من المشاركة فى مباراة إنبى المقبلة بالدوري، لاسيما بعدما اشتكى اللاعب من ألم فى العضلة الخلفية فى الدقائق الأخيرة من مباراة سيمبا التنزانى.

ويرغب كولر فى إجراء عملية تدوير بين لاعبيه خلال المواجهات المقبلة بالدوري، لاسيما بين العناصر الأساسية التى تشارك بصفة مستمرة وتعانى من الإجهاد بسبب توالى المباريات المحلية والأفريقية، خوفاً من الإصابات التى طالت عددا كبيرا من لاعبى الأهلى، وعلى رأسهم محمد الشناوى وإمام عاشور أليو ديانج وحسين الشحات وياسر إبراهيم وكريم نيدفيد.

ويختتم الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر تدريباته اليوم، الأحد، باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة إنبى، المقرر لها العاشرة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير الليلة ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تدخل معسكرا مغلقا الليلة.

وخسر الأهلى من البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة فى آخر ظهور بمسابقة الدوري، وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم.

ويمتلك الأهلى 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري، بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاءً وحيداً، وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 9.

ويستعيد الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود لاعبيه عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلى في مباراة إنبى بالدوري، بعدما غاب الثنائى عن صفوف المارد الأحمر فى مباراتى سيمبا التنزانى بسبب عدم القيد الأفريقى.