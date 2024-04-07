شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك أمام فيوتشر.. زيزو وشلبى والجزيري فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات العاشرة مساء اليوم، الأحد يلتقى فريق الزمالك مع مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، وتقام المباراة باستاد القاهرة. وفاز الزمالك على فيوتشر في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف، سجلهما حمزة المثلوثى وأحمد سيد زيزو.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: أحمد فتوح والمثلوثى وحسام عبد المجيد وعمر جابر

الوسط: عماد دونجا وأحمد حمدى ومحمد شحاتة

الهجوم: أحمد سيد زيزو، وسيف الجزيرى، بالإضافة إلى مصطفى شلبى

وافتتح الزمالك مشواره بالنسخة الحالية للكونفدرالية بالخسارة من أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد ثم حقق الفارس الأبيض ريمونتادا فى مباراة العودة بالفوز برباعية مقابل هدف ليصعد لدور المجموعات، ثم حقق فوزاً على أبو سليم بهدف دون رد فى الجولة الأولى من دور المجموعات ثم حقق فوزاً عريضاً برباعية دون رد على سوار الغينى، ثم فاز على ساجرادا الأنجولى بهدف دون رد قبل أن يتعادل مع بطل انجولا سلبياً فى الجولة الرابعة،ثم فاز على أبو سليم في الجولة الخامسة 2 -1،قبل أن يتم إلغاء مباراة سوار في الجولة السادسة،ثم الفوز على فيوتشر 2-1 فى ذهاب ربع النهائى.