شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رفعت يتصدر قائمة غيابات مودرن فيوتشر أمام الزمالك فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات العاشرة مساء اليوم الأحد، يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره فريق مودرن فيوتشر، فى المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، باستاد القاهرة الدولي، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين مساء الأحد الماضي باستاد السلام قد انتهت بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويفتقد مودرن فيوتشر خدمات مهاجمه مروان محسن للإصابة فى أربطة الركبة، وكذلك أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق والذى مر مؤخراً بوعكة صحية.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" قرر تعيين طاقم تحكيم بقيادة الجزائري مصطفى غربال لإدارة مباراة العودة.

ورصد مسئولو نادى مودرن فيوتشر مكافآت خاصة للاعبي الفريق من أجل تحفيزهم قبل مواجهة الزمالك المقبلة، وعقد مجلس إدارة مودرن فيوتشر، جلسة خاصة مع تامر مصطفى المدير الفنى للفريق، وذلك لعرض وجهات النظر والتعرف على سبب هزيمة الفريق فى مباراة ذهاب ربع نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف، خاصة وأن مودرن فيوتشر كان قد تقدم أولا فى اللقاء، وخلال الجلسة تم عرض وجهات النظر بين الجانبين، وأكد تامر مصطفى أن الفريق جانبه التوفيق فى أكثر من فرصة ارتطمت بالعارضة كان من الممكن أن تغير النتيجة.

وأكد مدرب مودرن فيوتشر أن الجهاز الفنى يعمل على وضع حلول عاجلة لأزمة إهدار الفرص، كما وعد مجلس الإدارة أن المباراة المرتقبة أمام الزمالك فى إياب ربع النهائى ستشهد تصحيحا للأخطاء مضيفاً أن اللاعبين يتمسكون بأمل التأهل.