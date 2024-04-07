شكرا لقرائتكم خبر عن ملعب الأهلى.. الأحمر يتوج ببطولة أفريقيا بثنائية فى الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد النادى الأهلى أحد أكثر الأندية العربية شعبيةً من المحيط إلى الخليج، بل إن جماهيريته تصل إلى كل أنحاء القارة الأفريقية، وتخطتها لحدود العالمية أيضًا فى السنوات الأخيرة.

إنجازات الأهلى كبيرة مثل تاريخه الطويل، فعلى الصعيد المحلى هو أكثر الأندية فوزًا بالدورى المصرى فى تاريخ المسابقة الأهم فى بلاد الفراعنة، وهو صاحب الرقم القياسى فى الفوز بكأس مصر ودورى أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقى كذلك، بالإضافة لكونه النادى الأكثر تتويجاً ببرونزية كأس العالم للأندية.

وفى سلسلة "ملعب الأهلى" التى يقدمها الخليج 365 طوال أيام شهر رمضان الكريم نستعرض أشهر تتويجات المارد الأحمر بالبطولات.

ففى 18 ديسمبر 1987 توج النادى بطلا لدورى الأبطال الأفريقى للمرة الثانية فى تاريخه بعدما فاز على الهلال السودانى بهدفين دون رد فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة بعد انتهاء مباراة الذهاب بالخرطوم بالتعادل السلبى، وحسم الأهلى الأمور مبكرًا عندما مرر إبراهيم حسن كرة عرضية فى الدقيقة الخامسة أراد جمال الثعلب مدافع الهلال إبعادها فأسكنها شباك مرماه وفى الدقيقة 42 سجل أيمن شوقى الهدف الثانى بضربة رأس رائعة.

مثّل الأهلي فى المباراة النهائية: أحمد شوبير وإبراهيم حسن وحمادة صدقى ومحمود صالح وربيع ياسين وعلاء ميهوب وحمدى أبوراضى (محمود الخطيب) وأسامة عرابى (محمد سعد) وطاهر أبوزيد وأيمن شوقى وحسام حسن.