شكرا لقرائتكم خبر عن موتيابا يصل القاهرة ويخوض تدريب المستبعدين أمام فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الأوغندى ترافيس موتيابا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى القاهرة صباح اليوم، بعد تغيبه خلال الأيام الماضية لتواجده فى بلاده لتجديد جواز السفر الخاص به.

ومن المقرر أن يخوض اللاعب تدريب اليوم مع المستبعدين من مباراة الفريق أمام فيوتشر باياب ربع نهائى الكونفدرالية الافريقية، المقرر لها اليوم.

ويلتقى الزمالك مع فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية اليوم الأحد فى العاشرة مساءً باستاد القاهرة.

وتسببت إجراءات جواز السفر فى تعطيل سفر اللاعب وعودته إلى القاهرة للانضمام لصفوف فريقه، حيث كان على تواصل دائم مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق، حتى وصل اللاعب صباح اليوم.