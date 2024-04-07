شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحتاج الزمالك للتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية أمام مودرن فيوتشر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع دقات العاشرة مساء اليوم، الأحد، يلتقى الزمالك مع مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، التي تقام باستاد القاهرة. وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف، أحرزهما حمزة المثلوثى وأحمد سيد زيزو.

ويسعى الزمالك للصعود لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية على حساب مودرن فيوتشر، للاقتراب خطوة نحو اللقب الأفريقي.

وهناك عدة سيناريوهات أمام الزمالك لضمان الصعود لنصف نهائي الكونفدرالية..

السيناريو الأول.. فوز الزمالك على فيوتشر يصعد بالفريق لنصف نهائي الكونفدرالية. السيناريو الثانى.. تعادل الزمالك وفيوتشر يمنح الأبيض الصعود، فى ظل فارق الأهداف بين الفريقين فى مباراة الذهاب. السيناريو الثالث.. خسارة الزمالك أمام فيوتشر بفارق هدف فقط تضمن للزمالك الصعود لنصف النهائي.

ويسعى الزمالك لتجنب الخسارة أمام فيوتشر بهدفين مقابل هدف، وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب التي فاز فيها الأبيض، وبالتالى سيتم اللجوء الى ركلات الترجيح بين الفريقين.