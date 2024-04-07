شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد يعود لحسابات كولر بعد إصابة حسين الشحات فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود كريم فؤاد لاعب النادى الأهلى لحسابات الجهاز الفنى بقيادة السويسري مارسيل كولر بداية من مباراة إنبى غداً بالدوري، بعد إصابة زميله حسين الشحات.

وكان كريم فؤاد خارج قائمة الأهلى التى واجهت سيمبا التنزانى لأسباب فنية، ولكن اللاعب عاد لحسابات كولر للاستعانة بجهوده فى المباريات المقبلة لتعويض غياب حسين الشحات.

وأصيب حسين الشحات بشرخ فى عظمة الوجه ونزيف أسفل العين، حسبما أفادت الأشعة التي أجراها اللاعب، ومن المتوقع أن يغيب فترة لن تقل عن أسبوعين مبدئيًا وسيرتدي قناعًا للوجه لحماية منطقة الوجه لحين تحسن حالته.



حسين الشحات لن يُشارك مع الأهلي في عدة مباريات هي، إنبي وزد والزمالك في الدوري أيام 8 و11 و15 أبريل الجاري، بجانب صدام نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام مازيمبى الكونغولى المقرر له 19 و26 أبريل الجاري.



وفى السياق ذاته، يواصل الرباعى "محمد الشناوى وإمام عاشور وياسر إبراهيم وأليو ديانج" لاعبو الاهلى الغياب عن فريقهم فى مباراة إنبى المقبلة، المقرر لها العاشرة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.



ويعانى الثنائى محمد الشناوى وإمام عاشور من خلع الكتف تعرضا له أثناء مشاركتهما مع منتخب مصر، فيما يعانى المالى أليو ديانج من جراحة تنظيف الركبة، بينما يؤدى ياسر إبراهيم المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من مزق العضلة الخلفية الذى أبعده عن مباريات الأهلى الأخيرة.



بينما يستعيد فريق الأهلى جهود لاعبيه عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلى في مباراة إنبى بالدوري، بعدما غاب الثنائى عن صفوف المارد الأحمر فى مباراتى سيمبا التنزانى بسبب عدم القيد الأفريقى.



وخسر الأهلى من البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في آخر ظهور بمسابقة الدوري، وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم.



ويملك الاهلى 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 20 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف.