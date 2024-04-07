حقيقة عودة بن شرقي لـ الزمالك في الميركاتو الصيفي

حسم مسئولو نادي الزمالك موقفهم من عودة الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأسبق، والذي يلعب حاليًا في نادي قطر القطري.

وتداول اسم بن شرقي للعودة لنادي الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، إلا أن الصفقة لم تكتمل بسبب راتب اللاعب الكبير، كذلك في ظل عدم موافقة النادي القطري على بيعه.

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ووضع مسئولو الفريق الأبيض سقفًا لرواتب اللاعبين في الوقت الحالي، حيث لن يكون بمقدور النادي الأبيض التعاقد مع بن شرقي أو دفع راتبه السنوي الذي يحصل عليه مع ناديه القطري، والذي يصل إلى 1.5 مليون دولار.

وقرر مسئولو نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب صرف النظر عن ضم أشرف بن شرقي في فترة الانتقالات الصيفية القادمة بسبب راتبه الضخم، كذلك في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق الأبيض حاليًا.

ويستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره فيوتشر مساء الليلة، ضمن مباريات الإياب لربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان الفريق الأبيض قد حقق الفوز في مباراة الذهاب لربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية بهدفين لهدف، أحرزهما المثلوثي وأحمد سيد زيزو.