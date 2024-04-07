صلاح ضد راشفورد.. التشكيل الرسمي بين ليفربول ومانشستر يونايتد في قمة الدوري الإنجليزي

يحتضن اليوم ملعب أولدترافورد معقل مانشستر يونايتد الإنجليزي، مباراة قمة الجولة الـ32 أمام نادي ليفربول الذي يلعب له الدولي المصري محمد صلاح.

ويسعى ليفربول للفوز في مباراة اليوم للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، خاصة بعد فوز أرسنال أمس على حساب فريق برايتون.

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ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة، بينما يقع مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 48 نقطة.

ودفع الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول بتشكيل مكون من..

في حراسة المرمى: كويمين كيليهير.

في خط الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

في خط الوسط: واتارو إيندو، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

فيما جاء تشكيل مانشستر يونايتد الإنجليزي في المباراة كالتالي..

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

في خط الدفاع: آرون وان بيساكا، ويلي كامبوالا، هاري ماجواير، ديوجو دالوت.

في خط الوسط: كاسيميرو، كوبي ماينو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلوند، ماركوس راشفورد.