دقيقة حداد على روح عضو الجهاز الفني للزمالك أمام فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

تقرر أن يقف فريقي الزمالك ومودرن فيوتشر، دقيقة حداد، خلال المواجهة التي ستقام بينهما اليوم في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وتنطلق مباراة الزمالك وفيوتشر في العاشرة مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق الزمالك الفوز في مباراة الذهاب، على حساب مودرن فيوتشر، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام.

وحصل نادي الزمالك، على موافقة مراقب مباراة فيوتشر التي ستقام اليوم، بالوقوف دقيقة حداد، على روح محمد مدحت، المعد البدني الذي توفى منذ أيام قليلة، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية