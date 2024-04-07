"ليصبح الأول".. محمد صلاح ينتظر رقمين قياسيين أمام مانشستر يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره مانشستر يونايتد اليوم، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، في إطار منافسات الجولة ال 32 ببطولة الدوري الإنجليزي.

ويسعى النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، إلى تحقيق رقمين قياسيين خلال هذه مواجهة مانشستر يونايتد اليوم.

وإذا تمكن محمد صلاح من إحراز هدف في مرمى مانشستر يونايتد اليوم، سيصبح أول لاعب يسجل في 4 مباريات متتالية خارج أرضه، أمام مانشستر يونايتد بالدوري الإنجليزي.

كما سيصبح صلاح أكثر لاعبي الفرق المنافسة تسجيلاً للأهداف، في ملعب "أولد ترافورد" في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سبق له إحراز 8 أهداف في هذا الملعب.

وبشكل عام، أحرز محمد صلاح 13 هدفاً في مرمى مانشستر يونايتد، خلال 14 مباراة خاضهم أمام الشياطين الحمر.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" برصيد 70 نقطة، فيما يأتي فريق مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 48 نقطة.