"صلاح يقود الريدز".. تشكيل قمة ليفربول ضد مانشستر يونايتد بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره مانشستر يونايتد اليوم، في إطار منافسات الجولة ال 32 ببطولة الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً، على ستاد "أولد ترافورد".

ويدخل فريق ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كليهير.

خط الدفاع: روبيرتسون، كونساه، فان دايك، برادلي.

خط الوسط: مالك أليستر، وتارا أندو، دومينك سوبسلاي.

خط الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

فيما جاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: وان بيساكا، هاري ماجوير، فاران، دالوت.

خط الوسط: كاسيميرو، ماكتومناي، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أنتوني، هويلوند، جارناتشو.

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" برصيد 70 نقطة، فيما يأتي فريق مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 48 نقطة.