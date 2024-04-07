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"لن أختبئ".. مبابي يعلق على مباراة فريقه أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

علق الفرنسي كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، على مواجهة فريقه أمام الإسباني، في بطولة .

ويلاقي فريق باريس سان جيرمان نظيره برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 أبريل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي في تصريحات عبر صحيفة "Telefoot" الفرنسية: "مستعد لمواجهة برشلونة وكالعادة لن أختبئ، وهذا وقت اللاعبين العظماء".

وأضاف: "هذه الفترة من كل عام تعد هي نقطة التحول في مسار الفريق بكل موسم، حيث مع نهاية شهر أبريل سنتعرف على جودة الموسم الذي سنشهده".

واختتم: "سوف نعمل على تقديم كل ما لدينا في اللقاء، ولكن في النهاية النتيجة بيد الله".

وتقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري بإسبانيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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