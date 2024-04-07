"لن أختبئ".. مبابي يعلق على مباراة فريقه أمام برشلونة بدوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

علق الفرنسي كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، على مواجهة فريقه أمام برشلونة الإسباني، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويلاقي فريق باريس سان جيرمان نظيره برشلونة الإسباني، يوم الأربعاء المقبل الموافق 10 أبريل، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مبابي في تصريحات عبر صحيفة "Telefoot" الفرنسية: "مستعد لمواجهة برشلونة وكالعادة لن أختبئ، وهذا وقت اللاعبين العظماء".

وأضاف: "هذه الفترة من كل عام تعد هي نقطة التحول في مسار الفريق بكل موسم، حيث مع نهاية شهر أبريل سنتعرف على جودة الموسم الذي سنشهده".

واختتم: "سوف نعمل على تقديم كل ما لدينا في اللقاء، ولكن في النهاية النتيجة بيد الله".

وتقام مباراة العودة بين الفريقين، يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل الجاري بإسبانيا.