في مواجهة فيوتشر.. تكريم خاص من لاعبي الزمالك لعضو الجهاز المتوفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قرر لاعبو الفريق الأول لنادي الزمالك، تكريم محمد مدحت المعد البدني ضمن الجهاز الفني للفريق، خلال مواجهة فيوتشر التي ستقام اليوم، بعد وفاته منذ أيام بسبب أزمة قلبية مفاجئة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره مودرن فيوتشر، في العاشرة مساء اليوم، في إياب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد القاهرة الدولي.

وعلم موقع الخليج 365، أن لاعبي الزمالك سوف يرتدون قميصا عليه اسم الراحل محمد مدحت، خلال خوض تدريبات الإحماء قبل المباراة، تكريما للراحل.

جدير بالذكر، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن الحداد داخل النادي الأبيض، لمدة ثلاثة أيام عقب وفاة محمد مدحت المعد البدني للفريق.

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الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية