شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة: علاقتي بجوزيه كانت متوترة ورحلت عن الأهلى بسببه.. وسأعود للتدريب قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رضا شحاتة، لاعب الاهلى السابق ومنتخب مصر، أن علاقته بمانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى كانت متوترة للغاية ويشوبها بعض المشاكل الفنية وقت تواجده فى القلعة الحمراء.

وقال رضا شحاتة فى تصريحات ببرنامج الكلام المظبوط مع حتحوت، إن مانويل جوزيه كان لا يحب أى لاعب صاحب نجومية واسم كبير ولا أى لاعب يأتي بمبالغ كبيرة لدرجة الاصطدام، وهو ما حدث معي بالفعل فى بداية تواجدى بصفوف الفريق الأحمر.

وأضاف شحاتة، "طلب مني النزول والتدريب مع الناشئين دون أى سبب يذكر، ولكن فهمت الأمر ورفضت الدخول فى مناوشات ببداية الأمر، وبالفعل نفذت الطلب وتدربت مع ضياء السيد وقتها بقطاع الناشئين الذى طالبني بالتألق وعدم الحزن، وبالفعل بعد مباراتين قام بإعادتي للفريق الأول لبدء المشاركة".



وأشار رضا شحاتة إلى أن الأمر وصل إلى طريق مسدود فى إحدى المرات، فقد قام بإشراكى كبديل ثم إخراجي مجددا من الملعب فى مباراة أمام المصري البورسعيدي، ومن هنا انتهي الأمر بالنسبة لى وفضلت الرحيل والذهاب إلى نادي إنبي.

وتابع رضا شحاتة، أنه واجه سوء توفيق للغاية وقت تدريب فريق الداخلية وهي أكتر تجربة شعرت فيها بعدم الارتياحية نظرا لظروفها فقد تعرضت لهزائم غريبة للغاية وأضاعت العديد من فرص الفوز فى المباريات بسبب عدم التوفيق نهائيا لذلك فضلت الرحيل عن قيادة الفريق فنيا.

وكشف رضا شحاتة أن هناك عرضاً لتدريب أحد الفرق العربية خارج مصر، وفى إنهاء الرتوش الأخيرة، ولكني لا أستطيع الإفصاح عن أى معلومات الآن، وفى حال إتمام الأمر سأعلن مباشرة.