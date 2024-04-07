شكرا لقرائتكم خبر عن شخصيات رياضية لها تاريخ.. صفوت عبد الحليم موهبة عاقبها هيديكوتي بسبب ركلات الجزاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر الأيام وتمضي السنين والتاريخ لم ولن ينسى من تركوا "بصمة" في ملاعبنا الكروية، فصفحات كرة القدم المصرية مليئة بالنجوم الكبار الذين يمثلون علامات مُضيئة سيذكرها التاريخ أمد الدهر بفضل نجاحاتهم وإنجازاتهم الخالدة.

فى السطور التالية نكشف النقاب عن "شخصيات رياضية لها تاريخ" في ملاعبنا الكروية المصرية، ونستعرض يومياً شخصية حققت إنجازات لن ينساها التاريخ.

نستعرض اليوم تاريخ وتأثير أحد نجوم الأهلي عبر تاريخه وهو الراحل صفوت عبد الحليم الذي تألق بالقميص الأحمر خلال فترة الستينيات والسبعينيات، والذي بدأت مسرته فى القلعة الحمراء، ولد صفوت عبد الحليم عام 1951 بمنطقة الشرابية، وبدأ ممارسة الكرة فى ناشئى الأهلى، وكان عمره 11 عاما، وتدرج في صفوف الناشئين حتى تم تصعيده للفريق الأول في الـ17 من عمره.

وعلى مدار 10 سنوات بالقلعة الحمراء، حقق 9 بطولات منها 7 دوري و2 كأس، حصل المايسترو الصغير كما لقبته الجماهير على لقب أفضل لاعب في مصر مرتين، الأولى 1972 والثانية 1978 طوال مسيرته في الملاعب لم يحصل سوى على إنذار واحد أمام الاتحاد السكندري بعد اعتراضه على احتساب هدف للخصم من لمسة يد لاعب الفريق السكندري، وبعد حصوله على الإنذار منحه عزت أبو الروس، مدير الكرة بالفريق الأحمر وقتها، مكافأة خاصة قدرها 50 جنيها، لأنه أدى مباراة رائعة وتفوق على نفسه خلالها واعتزل لاعب الأهلى قبل أن يكمل عامه الثلاثين بعد الإصابة التي لحقت به، وتم إقامة مهرجان اعتزال بالأهلي تكريما له، اتجه بعدها إلى مجال التدريب.

لم يضع طوال تاريخه أى ركلة يسددها فى المباريات، ورفض التصدي لتسديد ركلات الجزاء بعد ذلك بسبب خلافه مع هيديكوتى، المدير الفني للفريق فى فترة السبعينيات، والسر فى ذلك أن الخواجة كان يطلب من اللاعب تسديد الركلات بقوة بينما هو يريد أن يسددها بهدوء، وذات مرة دخل صفوت قال للمدرب "المهم هو تسجيل الهدف من ركلة وليس كيفية تسديدها"، وكانت النتيجة توقف اللاعب عن تسديد ركلات الجزاء، وظل عبد الحليم في مجال التدريب بالقلعة الحمراء طوال 15عاما، ثم نال منه المرض إلى أن توفاه الله في حريق بشقته بمصر الجديدة يوم 30 سبتمبر2018.