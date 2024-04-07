شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة تنظم حفل تكريم خاص لمنتخب كرة اليد بطل أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم الشركة المتحدة للتسويق الرياضى حفل تكريم مساء غد، الاثنين لمنتخب اليد الحاصل على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 فى قلعة صلاح الدين الأيوبى.

ونجح منتخب مصر لكرة اليد فى الاحتفاظ باللقب الأفريقى للمرة الثالثة على التوالى فى ظل حصد لقبى 2020 و2022 على التوالى، فضلاً عن الوصول للنجمة الأفريقية التاسعة فى تاريخه فى ظل حصد اللقب 8 مرات، فيما حصد منتخب مصر مركز الوصيف 6 مرات من قبل، والمركز الثالث مثلها، حيث شارك الفراعنة فى 23 نسخة مسبقًا ولم تشارك مصر فى أول نسختين أعوام 1974 و 1976.

واستطاع منتخب مصر لكرة اليد التأهل لأولمبياد باريس 2024 للمرة الثامنة فى تاريخ مشاركات الدورة الأولمبية، حيث شارك 7 مرات فى تاريخه من قبل أعوام، 1992-1996-2000-2004-2008 -2016 -2020.