شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وفيوتشر فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مع مودرن فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية، فى اللقاء الذي يقام باستاد القاهرة، وسط سعى الفريقين للتأهل لنصف النهائي والاقتراب خطوة نحو اللقب.

نرصد في السطور التالية كل ما تريد معرفته عن المباراة المرتقبة..

س: ما موعد مباراة الزمالك وفيوتشر؟

ج: تقام المباراة في العاشرة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة، حيث أقيمت مباراة الذهاب بإستاد السلام الأحد الماضي.

س: ماذا فعل الزمالك وفيوتشر فى مباراة الذهاب؟

ج: فاز الزمالك امام مودرن فيوتشر بنتيجة هدفين مقابل هدف فى المباراة التي أقيمت الأحد الماضى.

س: ما التشكيل المتوقع للزمالك امام مودرن فيوتشر؟

ج: من المتوقع أن يخوض الزمالك بتشكيل مكون من محمد عواد في حراسة المرمى، احمد فتوح والمثلوثى وحسام عبد المجيد وعمر جابرفى خط الدفاع، بينما في خط الوسط عماد دونجا وأحمد حمدى ومحمد شحاتة، وفى الهجوم أحمد سيد زيزو، وسيف الجزيرى بالإضافة إلى مصطفى شلبى.

س: ماذا يحتاج الزمالك للصعود لنصف نهائي الكونفدرالية؟

ج: يسعى الزمالك للصعود لنصف نهائي بطولة الكونفدرالية على حساب مودرن فيوتشر، للاقتراب خطوة نحو اللقب الأفريقي، وذلك عن طريق عدة سيناريوهات، وهى الفوزعلى فيوتشر، أو التعادل الزمالك بأى نتيجة، فى ظل فارق الأهداف بين الفريقين في مباراة الذهاب، وكذلك خسارة الزمالك بهدف دون رد.

س: متى يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح بين الزمالك وفيوتشر؟

ج: يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح بين الفريقين حال خسارة الزمالك بهدفين مقابل هدف، وهى نفس نتيجة مباراة الذهاب التي فاز فيها الأبيض، وبالتالى سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح بين الفريقين.

س: من يدير مباراة الزمالك وفيوتشر تحكيميا؟

ج: يتكون طاقم التحكيم من مصطفى غربال حكماً للساحة، ويعاونه كل من، مقران قوراري و عباس أكرم زرهوني مساعدين، ويوسف قموح حكمًا رابعًا.

