شكرا لقرائتكم خبر عن الشحات يتصدر قائمة هدافي الأهلى فى دوري أبطال أفريقيا.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم عمرو السولية، لاعب وسط النادى الأهلى، لقائمة هدافى الأهلى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا هذا الموسم، بعدما سجل هدف الأحمر الأول فى مباراة سيمبا التنزانى فى إياب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.



ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز على سيمبا التنزانى بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



ويعتلى حسين الشحات جناح الأهلى صدارة قائمة هدافى الفريق فى دورى أبطال أفريقيا برصيد 5 أهداف، متفوقاً على محمود عبد المنعم كهربا صاحب الوصافة برصيد 4 أهداف.



وجاءت قائمة هدافى الأهلى فى دورى أبطال أفريقي كالتالى..



حسين الشحات 5 أهداف

كهربا 4 أهداف

أفشة هدفين



أحمد عبد القادر هدف



صلاح محسن هدف



بيرسى تاو هدف



كوكا هدف



عمرو السولية هدف



قائمة الهدافين

ويلتقى الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب أحد يومى 19 أو 20 أبريل فى الكونغو، بينما يلعب مباراة الإياب أحد يومى 26 أو 27 من الشهر الجاري باستاد القاهرة.



نجح فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في حجز تذكرة التأهل للدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطى عقبة سيمبا التنزانى 3-0 بمجموع المباراتين ليصل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة للمرة العشرين في تاريخه والخامسة على التوالي.



وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.



وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.