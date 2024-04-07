شكرا لقرائتكم خبر عن ذكريات رمضان.. علاء عبد الغنى ينتزع إشادة جوزيه رغم خسارة القمة فى الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد شهر رمضان الكريم من الأشهر الزاخرة بالذكريات لكل الرياضيين سواء فى داخل مصر أو المحترفين فى الخارج، ومعظم هذه الذكريات تكون طريفة وعفوية خاصة مع صيام اللاعبين وما يعانون منه أثناء المعسكرات والمباريات، وفى هذا الشهر الكريم نستعرض بعض المواقف التى ارتبطت به مع اللاعبين.

إشادة جوزيه

كشف علاء عبد الغنى، لاعب الزمالك السابق، ذكرياته في شهر رمضان الكريم قائلا، "كانت مباراة أهلي وزمالك، فى الفترة التي لعبت فيها فى الزمالك كانت من 2004-2005، وحتى موسم 2009، كانت فترة سنوات عجاف علينا، لم نفز إلا في مباراة واحدة، كانت فترة صعبة وفيها مشاكل كثيرة، والأهلي كان يضم الكثير من النجوم كانوا القوام الأساسي لمنتخب مصر، هذا الجيل حصد بطولات كثيرة مع الأهلي وكنا "مظلومين شوية"، وكان الجيل الذهبي في الزمالك يعتزل خلال تلك الفترة".



وأضاف، "أتذكر تلك المباراة فى شهر رمضان الكريم، خسرنا بهدف نظيف، ولكن البرتغالى مانويل جوزيه كلمني بعد هذا اللقاء وأشاد بما قدمته، فقد كان أدائي جيدا خلال المباراة".

بدأ علاء عيد الغنى مسيرته الكروية مع المقاولون العرب، ليلفت أنظار مسئولى القلعة البيضاء فى ميت عقبة، الذين لم يترددوا فى التعاقد معه، كما سطر علاء عبد الغنى مجداً شخصياً، ورغم اعتزاله واتجاهه إلى مجال التدريب، استطاع علاء عبد الغنى فى فترة وجيزة أن يثبت أنه يسير بخطى ثابتة على طريق المدربين الكبار بعد النجاحات التى حققها سواء فى نادى الزمالك أو مع الجهاز الفنى السابق للمقاولون العرب، حيث عاد بذئاب الجبل إلى المنافسات الأفريقية بعد غياب استمر لنحو 15 عاماً، قبل أن يبتعد عن الأضواء خلال الفترة الأخيرة.