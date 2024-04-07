شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يفاضل بين أكرم توفيق وعمر كمال لقيادة الجبهة اليمنى للأهلى أمام إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفاضل السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الاهلى، بين الثنائى أكرم توفيق وعمر كمال عبد الواحد لاختيار أحدهما لقيادة الجبهة اليمنى للمارد الأحمر فى مباراة إنبى المقبلة بالدوري.

وجلس أكرم توفيق على مقاعد البدلاء فى مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى الأخيرة بدوري أبطال أفريقيا ولم يشارك فى اللقاء فيما تم استبعاد عمر كمال عبد الواحد من المباراة بسبب عدم القيد الأفريقى.

ويرغب كولر فى إراحة نجمه محمد هانى الظهير الأيمن للفريق فى مباراة إنبى، خوفاً من الإجهاد الذى ضرب صفوف الفريق وخطف أبرز لاعبيه بداعى الإصابات من توالى المشاركات المحلية والأفريقية، مثل أليو ديانج وحسين الشحات وإمام عاشور وكريم نيدفيد ومحمد الشناوى وياسر إبراهيم.

ويواصل الرباعى "محمد الشناوى وإمام عاشور وياسر إبراهيم وأليو ديانج" لاعبو الاهلى الغياب عن فريقهم فى مباراة إنبى المقبلة، المقرر لها العاشرة مساء غد، الاثنين، باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السادس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويعانى الثنائى محمد الشناوى وإمام عاشور من خلع الكتف تعرضا له أثناء مشاركتهما مع منتخب مصر، فيما يعانى المالى أليو ديانج من جراحة تنظيف الركبة، بينما يؤدى ياسر إبراهيم المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من مزق العضلة الخلفية الذى أبعده عن مباريات الأهلى الأخيرة.

بينما يستعيد فريق الأهلى جهود لاعبيه عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلى في مباراة إنبى بالدوري، بعدما غاب الثنائى عن صفوف المارد الأحمر فى مباراتى سيمبا التنزانى بسبب عدم القيد الأفريقى.

وخسر الأهلى من البنك الأهلى بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في آخر ظهور بمسابقة الدوري، وهى الخسارة الأولى للمارد الأحمر هذا الموسم.

ويملك الاهلى 17 نقطة في رصيده ببطولة الدوري بعدما لعب 8 مباريات حقق خمسة انتصارات وتعادل مرتين وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 20 هدفاً وتلقت شباكه 9.