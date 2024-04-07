دوري "أن بي أيه": ناغتس وحيداً في صدارة الغرب وفوز رابع توالياً لليكرز وسيكسرز

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس: انفرد دنفر ناغتس حامل اللقب بصدارة المنطقة الغربية بفوزه الكبير على ضيفه أتلانتا هوكس 142 110، فيما حقق كل من لوس أنجليس ليكرز وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز فوزه الرابع توالياً السبت في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

في دنفر، حقق جمال موراي عودة موفقة الى ناغتس بعد غيابه لسبع مباريات بسبب إصابة في الركبة، وساهم في قيادة حامل اللقب الى انتصاره الرابع والخمسين بتسجيله 16 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة في 21 دقيقة.

ورغم جلوسه على مقاعد البدلاء طيلة الربع الأخير بسبب الفارق الكبير الذي خلقه فريقه، حقق الصربي نيكولا يوكيتش ثلاثة أرقام مزدوجة "تريبل دابل" للمرة الخامسة والعشرين هذا الموسم بتسجيله 19 نقطة مع 14 متابعة و11 تمريرة حاسمة، وأضاف كنتافيوس كالدويل بوب 24 نقطة.

وبات ناغتس وحيداً في صدارة المنطقة الغربية بفارق نصف مباراة عن مينيسوتا تمبروولفز الثاني ومباراة ونصف عن أوكلاهوما سيتي ثاندر، علماً أن الفرق الثلاثة هي الوحيدة التي حسمت حتى الآن تأهلها الى الـ"بلاي أوف" في الغرب، الى جانب بوسطن سلتيكس في الشرق.

وسيكون ناغتس الأربعاء على موعد مع مواجهة مفصلية في الصراع على صدارة المنطقة حين يستقبل تمبروولفز، لكن المدرب مايكل مالون يشدد على أن صحة اللاعبين في الوقت الحالي أهم من الترتيب على الرغم من أن الرقم 1 العام الماضي لعب دوراً أساسياً في نيل النادي اللقب الأول في تاريخه بعدما حقق 10 انتصارات في 11 مباراة خاضها على أرضه في الـ"بلاي أوف".

وفي لوس أنجليس، صعد ليكرز الى المركز الثامن في المنطقة الغربية وضمن الى حد كبير خوض ملحق الـ"بلاي أوف" على أقل تقدير، وذلك بفوزه الرابع توالياً والذي تحقق على حساب ضيفه كليفلاند كافالييرز، ثالث المنطقة الشرقية، بنتيجة 116 97.

وبفضل 28 نقطة من ديانجيلو راسل و24 من ليبرون جيمس الذي كان يواجه فريقه السابق، و22 نقطة مع 13 متابعة لأنتوني ديفيس، حقق ليكرز فوزه التاسع في آخر 10 مباريات والخامس والأربعين هذا الموسم، متقدماً الى المركز الثامن بفارق نصف مباراة أمام جاره ساكرامنتو كينغز وعلى بعد مباراة ونصف من فينيكس صنز صاحب المركز السادس الأخير المؤهل مباشرة الى الـ"بلاي أوف".