رقم قياسي ينتظر جيسوس مع الهلال السعودي في كأس السوبر

ينتظر البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تحقيق رقم قياسي في بطولة كأس السوبر السعودي.

ويلتقي الهلال نظيره النصر، مساء غدًا الإثنين في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي،

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، في البطولة التي تقام في مدينة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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وتقام بطولة كأس السوبر في الفترة ما بين 8 إلى 11 أبريل المقبل، والتي تلعب بمشاركة أندية الهلال والنصر والاتحاد والوحدة.

يشار إلى أن الهلال تحت قيادة جيسوس سبق وأن توج بلقب كأس السوبر السعودي لعام 2018، وفي حال حصد لقب الموسم الحالي فإنه سيكون أول مدرب يتوج بها مرتين، حيث لم يسبق لأي مدير فني الحصول عليها مرتين، منذ انطلاقها عام 2013