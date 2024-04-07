"بينهم مجانية".. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر اليوم، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وستنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وترغب كل الجماهير المصرية، وبالأخص جماهير الفارس الأبيض، في معرفة كل القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد مودرن فيوتشر اليوم.

وتنقل المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس 6"، التي تملك حقوق بث مباريات البطولة في الوطن العربي وشمال أفريقيا، لكل المشتركين بها.

كما أعلنت قناة "أون تايم سبورتس الأرضية" إذاعتها للمباراة بشكل مجاني، باعتبار إن اللقاء يقام في القاهرة.

ويذكر أن الزمالك تمكن من تحقيق الفوز في لقاء الذهاب على حساب فيوتشر، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الأحد الماضي.