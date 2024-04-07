"3 للأبيض وواحدة للضيوف".. فرص الزمالك وفيوتشر للصعود إلى نصف نهائي الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر اليوم، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ويذكر أن الفارس الأبيض، تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين يوم الأحد الماضي، على ملعب مودرن فيوتشر.

ويستعرض موقع الخليج 365 في السطور التالية فرض الفريقين للصعود إلى الدور المقبل من البطولة.

ويمتلك الزمالك 3 فرص للصعود بشكل مباشر إلى الدور المقبل من البطولة، وهم "الفوز بأي نتيجة، أو التعادل بأي نتيجة أيضاً، الهزيمة بفارق هدف واحد"، مستغلاً فوزه خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف.

ويحتاج فريق مودرن فيوتشر للفوز بفارق هدفين، من أجل الصعود إلى الدور نصف النهائي.

وهناك حالة واحدة فقط، من الممكن أن تجعل اللقاء يتجه إلى ركلات الترجيح، وهي فوز مودرن فيوتشر بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد اليوم، ليتساوى الفريقان في مجموع المباراتين بنتيجة ثلاثة أهداف لكلا منهما.