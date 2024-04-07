"ضمن الأفضل في التاريخ".. جوارديولا يمتدح كيفين دي بروين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

امتدح الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، لاعبه البلجيكي كيفين دي بروين، بعد المستويات الكبيرة التي يقدمها مع الفريق خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنه أحد أفضل اللاعبين في تاريخ الفريق.

وقال جوارديولا في تصريحات عبر الموقع الرسمي لناديه: "دون وجود دي بروين مع الفريق، لم نكن نتمكن من تحقيق الفوز على حساب كريستال بالاس".

وأضاف: "بالتأكيد دي بروين هو أحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي".

واختتم جوارديولا تصريحاته: "تسجيل 100 هدف، وتقديم الكثير من التمريرات الحاسمة بالتأكيد أمر رائع، وليس بإمكان الجميع فعل ذلك".

وكان دي بروين تمكن من تسجيل هدفين، في فوز فريقه على حساب كريستال بالاس برباعية، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 32 بالدوري الإنجليزي، ليصل إلى الهدف رقم 100 رفقة السيتي.

وانضم دي بروين إلى صفوف مانشستر سيتي، في عام 2015 قادماً من فريق فولفسبورج الألماني، مقابل 76 مليون يورو.

وخاض دي بروين 16 مباراة رفقة مانشستر سيتي هذا الموسم، تمكن خلالهما من تسجيل 4 أهداف، وتقديم 14 تمريرة حاسمة.