"وطني".. الخليج 365 يكشف الحكم الأقرب لإدارة قمة الأهلي والزمالك



محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل لجنة الحكام، الاستقرار على حكم مصري لإدارة مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك نظيره الأهلي يوم 15 أبريل الحالي، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن الحكم الدولي محمد معروف، الأقرب لقيادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ويأتي بعده أمين عمر، وسيتم الاستقرار بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر، أن مباراة القمة الماضية، بين الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، شهدت تحكيما أجنبيا برازيليا، بقيادة أندرسون دارونكو.