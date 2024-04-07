اخبار الرياضه

"وطني".. الخليج 365 يكشف الحكم الأقرب لإدارة قمة الأهلي والزمالك

0 نشر
0 تبليغ


محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل لجنة الحكام، الاستقرار على حكم مصري لإدارة مباراة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك في بطولة الممتاز.

ويلتقي الزمالك نظيره الأهلي يوم 15 أبريل الحالي، ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن الحكم الدولي محمد معروف، الأقرب لقيادة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، ويأتي بعده أمين عمر، وسيتم الاستقرار بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر، أن مباراة القمة الماضية، بين الأهلي والزمالك، في نهائي كأس مصر، التي أقيمت في المملكة العربية ، شهدت تحكيما أجنبيا برازيليا، بقيادة أندرسون دارونكو.

الكلمات الدلائليه
محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا