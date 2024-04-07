شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يبدأ إجراءات السفر للكونغو لمواجهة مازيمبى فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الاداري للنادى الاهلى فى إنهاء اجراءات السفر للكونغو استعداداً لمواجهة مازيمبى بدوري ابطال افريقيا في الدور نصف النهائي للبطولة في رحلة البحث عن التتويج بالنجمة الأفريقية رقم 12 في تاريخه والثانية على التوالي مع مارسيل كولر المدير الفني السويسري.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعدما تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي نصف النهائي بعدما تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.

يلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب أحد يومى 19 أو 20 أبريل فى الكونغو، بينما يلعب مباراة الإياب أحد يومى 26 أو 27 من الشهر الجاري باستاد القاهرة.

أولى مواجهات الأهلي مع تي بي مازيمبي كانت في الأول من سبتمبر عام 2002 في نسخة دوري الأبطال عام 2002، وتحديدا في في الجولة الثالثة بدور المجموعات ، وانتهت المباراة بفوز الأهلي بهدف دون رد سجله أحمد بلال في الدقيقة 48 مع بداية الشوط الثاني من اللقاء.

وشهدت لقاء الأهلي الثاني أمام مازيمبي في الجولة الرابعة من نفس المجموعة، تعادلاً سلبياً.

التقى الأهلي مع مازيمبي مرة أخري في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال نسخة 2012، وأقيم اللقاء الأول بالقاهرة في الثامن من يوليو 2012 وانتهى بفوز الأهلي 2-1 حيث أحرز عماد متعب هدف الأهلي الأول في الدقيقة 11، فيما نجح مازيمبي في تعديل النتيجة رغم طرد أحد لاعبيه أثناء سير المباراة بعدما سجل ساماتا هدف التعادل لمازيمبي في الدقيقة 85 من خطأ قاتل لشريف اكرامي الذي لم يحسن تقدير الكرة، وأنقذ محمد ناجي جدو موقف الأهلي في المباراة، وأحرز هدف الفوز في الدقيقة 90 والوقت القاتل للمباراة.

بينما أقيمت مباراة الإياب بين الأهلي ومازيمبي في إطار الجولة الخامسة من نفس مجموعة بطولة 2012، وانتهت المباراة بخسارة الأهلي بهدفين نظيفين.