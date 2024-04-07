شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون.. هانى عبد الهادى بطل الأثقال: بحب مازنجر لقوته وشجاعته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما للسخرية أو وهمية من خيال المؤلف، لكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.

نقدم لكم حلقات "كابتن كارتون" ليكشف نجوم الرياضة عن أكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير، من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هو هانى عبد الهادى بطل رفع الاثقال البارالمبى، والحاصل على عدة ميداليات أولمبية.

قال هانى عبد الهادى، إن الشخصية الكرتونية التى كان يتابعها ويتمنى أن يكون مثلها هى شخصية مازنجر، حيث كان يتابع حلقاتها فى مرحلة الطفولة.

وأضاف بطل الأثقال، أن مازنجر كان يتميز بالقوة والشجاعة ومساعدة الآخرين.