شكرا لقرائتكم خبر عن غموض موقف شيكابالا من المشاركة مع الزمالك أمام فيوتشر الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من الغموض تسيطر على مصير محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك من المشاركة مع فريقه أمام مودرن فيوتشر، فى العاشرة مساء اليوم، فى إياب ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية من عدمه.

ويعانى شيكابالا من دور برد شديد منعه من المشاركة فى التدريبات الجماعية أمس، السبت، استعدادا لمودرن فيوتشر. ويسعى الجهاز الفني والطبي لسرعة تجهيز اللاعب حتى يتمكن من المشاركة مع الفريق فى المباريات.

وكان رئيس الجهاز الطبي أكد أمس أن "شيكابالا" سيتواجد في مباراة اليوم بصورة طبيعية، ولكن تم الاتفاق مع الجهاز الفني على إراحة اللاعب من المران.