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صلاح ينقذ ليفربول من الخسارة أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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ياسر رشاد - القاهرة - اليونايتد يمنح هدية لآرسنال

الأحد 07/أبريل/2024 - 06:26 م 4/7/2024 6:26:44 PM

تعادل مع مانشستر يونايتد بنتيجة 2-2 والتي جمعت بينهما  على ملعب أولد ترافورد في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الممتاز.

افتتح ليفربول هدف التقدم بعدما أحرز الكولومبي لويس دياز  الهدف الأول في الدقيقة 23، ليمنح الريدز التقدم في مباراته أمام مانشستر يونايتد.

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وفي الشوط الثاني سجل البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد هدف التعادل في الدقيقة 50 ليعود الشياطين الحمر في اللقاء.

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قبل أن يحرز ماينو لاعب مانشستر يونايتد الهدف الثاني للشياطين الحمر في الدقيقة 67 بعد تمريرة من أرون وان بيساكا، للاعب ماينو الذي يسددها ببراعة في شباك ليفربول، قبل أن يرد مو صلاح بالتعادل عبر ركلة جزاء بعد احتساب خطأ لصالح الريدز بعد عرقلة لاعب مانشستر يونايتد لهيرفي إيليوت.

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موقف ليفربول ومانشستر يونايتد في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز:

رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 49 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفع ليفربول رصيده إلى 71 نقطة بالتساوي مع آرسنال المتصدر بفارق الأهداف، وتعتبر تلك النتيجة في مصلحة الجانرز في ظل الصراع على اللقب.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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