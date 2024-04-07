بخطأ فادح.. برونو فيرنانديز يسجل هدف التعادل في شباك ليفربول (فيديو)

ياسر رشاد - القاهرة - أحرز مانشستر يونايتد هدف التعادل أمام ليفربول لتصبح النتيجة 1-1 في المباراة التي تجمع بينهما الان على ملعب أولد ترافورد في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد هدف التعادل في الدقيقة 50 ليعود الشياطين الحمر في اللقاء، بعد خطأ فادح من كونساه مدافع ليفربول الذي مرر كرة برعونة للخلف لكن لحقها البرتغالي وسددها من بعيد إلى داخل الشباك بعد تقدم حارس ليفربول.

وكان ليفربول متقدما بهدف نظيف، بعدما سجل الكولومبي لويس دياز الهدف الأول في الدقيقة 23، ليمنح الريدز التقدم في مباراته أمام مانشستر يونايتد.

ويلعب محمد صلاح أساسيا مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد منذ بداية اللقاء، ويقدم مستوى جيد حتى الآن مع الريدز أمام الشياطين الحُمر.

يقع مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 48 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يتواجد ليفربول في وصافة الجدول برصيد 70 نقطة (30 مباراة) خلف المتصدر آرسنال ب71 نقطة خلال 31 مباراة.