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محمد صلاح يسجل هدف التعادل لـ ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

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محمد صلاح - ليفربول ومانشستر يونايتد - كأس الاتحاد الإنجليزي

محمد صلاح - ومانشستر يونايتد - كأس الاتحاد الإنجليزي

سجل محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، هدف التعادل أمام مانشستر يونايتد، في قمة الجولة الـ32 من الممتاز.

وسجل الكولومبي لويس دياز، لاعب فريق ليفربول، هدف فريقه أمام مانشستر يونايتد، بالدقيقة 23 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب “أولد ترافورد”.

وتعادل برونو فيرنانديز، لصالح مانشستر يونايتد عند الدقيقة 50، ونجح كوبي ماينو الهدف الثاني بطريقة رائعة في شباك ليفربول، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من بيساكا.

 

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يحتل فريق ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 70 نقطة، خلفًا لأرسنال المتصدر برصيد 71 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز السادس برصيد 48 نقطة.

جاء تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: كويمين كيليهير.

الدفاع: كونور برادلي، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندرو روبيرتسون.

الوسط: واتارو إيندو، أليكسيس ماك أليستر، دومينيك سوبوسلاي.

في خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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