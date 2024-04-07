محمد صلاح يسجل هدف التعادل لـ ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

سجل محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، هدف التعادل أمام مانشستر يونايتد، في قمة الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل الكولومبي لويس دياز، لاعب فريق ليفربول، هدف فريقه أمام مانشستر يونايتد، بالدقيقة 23 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب “أولد ترافورد”.

وتعادل برونو فيرنانديز، لصالح مانشستر يونايتد عند الدقيقة 50، ونجح كوبي ماينو الهدف الثاني بطريقة رائعة في شباك ليفربول، بعدما تلقى تمريرة حاسمة من بيساكا.

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