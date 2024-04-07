ليفربول يتعادل إيجابيًا مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مع نظيره مانشستر يونايتد، في إطار منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، إيجابيًا بهدفين.

والتقى ليفربول نظيره مانشستر يونايتد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء اليوم الأحد.

افتتح التهديف، لويس دياز في الدقيقة 23 من صناعة داروين نونيز، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

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وفي الشوط الثاني، استطاع برونو فرنانديز أن يسجل هدف التعادل لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 50، فيما أضاف كوبي ماينو الهدف الثاني للشياطين الحمر في الدقيقة 67 من صناعة آرون وان بيساكا.

وتمكن محمد صلاح من إحراز هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 84 عن طريق ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد ليفربول إلى 71 نقطة محتلًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 49 نقطة محتلًا المركز السادس.