بالأرقام.. تقييم محمد صلاح بعد تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

قاد الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، فريقه لتعادل مثير أمام مانشستر يونايتد، في الجولة 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب “أولد ترافورد”.

وكشفت شبكة “سوفا سكور” للاحصائيات عن أرقام الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي، في مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وانتهت قمة البريميرليج، بين مانشستر يونايتد وليفربول، بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني والتعادل في شباك مانشستر يونايتد من علامة الجزاء، عند الدقيقة 84.

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وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليفربول إلى النقطة 71 في المركز الثاني بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى النقطة 49 بالمركز السادس.

أرقام محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد

حصل قائد منتخب مصر في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، على تقييم 7.7، وفقًا لموقع سوفا سكور، خلال مشاركته في 90 دقيقة.

وجاءت نسبة أهدافه المتوقعة 1.19، فيما سدد 3 تسديدات على المرمى واثنتين بعيدًا عنها.

وفاز محمد صلاح في محاولة مراوغة، ولمس الكرة 48 مرة، ومرر 25 تمريرة صحيحة من 33 بدقة 76٪.

وأرسل نجم ليفربول 3 تمريرات مفتاحية، وفقد حيازته على الكرة 8 مرات.