"الأكبر في تاريخه".. فينورد يقسو على أياكس بسداسية بالدوري الهولندي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تمكن فريق فينورد الهولندي من إلحاق فريق أياكس أمستردام، الهزيمة الأكبر في تاريخه، بعد الفوز عليه بنتيجة ستة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، على ستاد "دي كويب".

ويعد هذا هو أكبر فارق أهداف تلقاها فريق أياكس في تاريخه بالدوري الهولندي، حيث كانت أكبر هزيمة تلقاها الفريق، عند الهزيمة بنتيجة 9-4 أمام فينورد أيضاً وبفارق 5 أهداف فقط، في عام 1964.

ويحتل فريق أياكس المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الهولندي برصيد 45 نقطة من 29 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما يأتي فريق فينورد في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 69 من نفس عدد المباريات.