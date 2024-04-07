"بمساهمة صلاح".. مانشستر يونايتد يعطل قطار ليفربول في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما مباراة فريق ليفربول ضد مانشستر يونايتد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في إطار منافسات الجولة ال 32 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وأحرز ثنائية الريدز في اللقاء، كلا من لويس دياز في الدقيقة 23 من زمن الشوط الأول، محمد صلاح في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

وسجل ثنائية فريق مانشستر يونايتد كلا من، برونو فرنانديز في الدقيقة 50 من عمر المباراة، كوبي ماينو في الدقيقة 67 من اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع ليفربول رصيده إلى النقطة 71 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى النقطة 47 في المركز السادس بالمسابقة.