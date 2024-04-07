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"رغم مقتل مشجع".. توتنهام يعلن إقامة مباراته أمام نوتنجهام في موعدها

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أعلن نادي توتنهام الإنجليزي بشكل رسمي، إقامة مباراة الفريق أمام نوتنجهام فورست في الموعد المحدد لها من قبل، رغم وفاة مقتل أحد مشجعي الفريق.

وكان أحد مشجعي فريق توتنهام تعرض للقتل اليوم، أي قبل ساعات قليلة من بداية مباراة الفريق، أمام نوتنجهام فورست، والتي تنطلق في تمام السابعة مساءً.

وجاء نص بيان فريق توتنهام عبر موقعه الرسمي كالتالي:

"في أعقاب الحادث الذي فقد فيه أحد المشجعين حياته، نبذل أقصى جهدنا للاستيعاب تحقيقات الشرطة الجارية، مباراتنا أمام نوتنجهام فورست ستقام في موعدها بشكل طبيعي، وسيظل طريق نورثمبرلاند بارك وفيكاريدج مغلقًا طوال الوقت، بالإضافة إلى الطرف الشمالي من شارع وورسستر".

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس بجدول ترتيب الممتاز برصيد 57 نقطة، فيما يأتي فريق نوتنجهام فورست، في المركز ال 17 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 25 نقطة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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