"قبل مباراة اليوم".. تاريخ مواجهات الزمالك ضد مودرن فيوتشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لملاقاة نظيره مودرن فيوتشر اليوم، في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وتعد هذه هي المواجهة السابعة التي تجمع بين الفريقين معاً، حيث سبق أن تواجها معاً في 6 مباريات سابقة في مختلف المسابقات.

وشهدت مواجهات الفريقين معاً تفوقاً كبيراً لصالح القلعة البيضاء، حيث تمكن من تحقيق الفوز في الست مباريات التي جمعت بين الفريقين معاً.

وهذه هي المواجهة الثانية التي تجمع بين الفريقين معاً، في بطولة الكونفدرالية، حيث كانت المواجهة الأولى بين الفريقين، هي مواجهة الذهاب التي أقيمت يوم الأحد الماضي، وانتهت بهدفين دون مقابل لصالح الفارس الأبيض.

وتمكن لاعبو القلعة البيضاء من تسجيل 13 هدفاً في شباك فريق مودرن فيوتشر، فيما تلقت شباكهم 6 أهداف فقط.

ويذكر أن الزمالك تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد احتلاله صدارة ترتيب مجموعته برصيد 16 نقطة، فيما جاء مودرن فيوتشر في المركز الثاني بمجموعته برصيد 11 نقطة.

ويلتقي الفائز من مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر، في الدور المقبل من البطولة، الفائز من مباراة دريمز الغاني والملعب المالي.