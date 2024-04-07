شكرا لقرائتكم خبر عن مدفع الإفطار.. أحمد فتحى يفتتح ملحمة عبور الفراعنة لكوت ديفوار فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استطاع منتخب مصر عبور محطة كوت ديفوار فى نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2008 بالفوز بأربعة أهداف مقابل هدف، افتتح التسجيل للفراعنة أحمد فتحى فى الدقيقة 12.

سدد أحمد فتحى فى الدقيقة 12 تسديد كرة قوية مباغتة معلنا الهدف الأول للفراعنة وسط ذهول لاعبي كوت ديفوار.

هدف أحمد فتحي نجح في استقبال 3 أهداف أخرى فى مرمى كوت ديفوار ليفوز الفراعنة بنتيجة كبيرة 4/1 ، ويتأهل الفراعنة للنهائي ويلتقوا بعدها منتخب الكاميرون فى اللقاء الذى انتهى بفوز مصر بهدف نظيف والتتويج باللقب الثاني على التوالي.

بدأ أحمد فتحى مسيرته فى النادى الإسماعيلى عام 2002، وفى عام 2007 انتقل الى شيفلد الإنجليزى ثم الأهلى فى نفس العام، وكاظمة الكويتى نهاية عام 2007 أيضا، وعاد الجوكر إلى القلعة الحمراء فى 2013، وقضى فترة قصيرة بنادى هال سيتى الإنجليزى ليعود مرة أخرى للأهلى ثم غادر القلعة الحمراء وانضم لصفوف أم صلال القطرى ثم عاد للأهلى منذ 2015 قبل أن ينتقل لبيراميدز بداية من هذا الموسم .

وعلى مستوى الألقاب أحرز الجوكر 20 بطولة مع الأحمر بواقع 11 لقب للدورى و3 ألقاب دورى أبطال أفريقيا ولقبين للسوبر الأفريقى و3 ألقاب للسوبر المصرى ولقب كأس مصر مرة واحدة.