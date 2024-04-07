شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار 3 حكام مصريين للمشاركة فى دورة شمال أفريقيا للناشئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام باتحاد شمال أفريقيا 3 حكام مصريين للمشاركة في دورة شمال أفريقيا بالجزائر للمنتخبات مواليد 2007 -2008.

واختارت لجنة الحكام الثلاثى محمود ناصف حكم ساحة، ويعاونه أحمد زيدان وأحمد عادل عبدالفتاح مساعدين.

وتقام الدورة بمشاركة منتخبات الجزائر ومصر وتونس وليبيا والمغرب، خلال الفترة من 16 حتى 30 ابريل المقبل.

ودخل منتخب مصر مواليد 2008 معسكرًا أمس، السبت، استعدادا للمشاركة فى بطولة شمال أفريقيا للناشئين المقرر لها فى شهر إبريل الجاري.

وأجريت قرعة بطولة شمال أفريقيا للناشئين مواليد 2007-2008 خلال الأيام القليلة الماضية، ويشارك فيها منتخبات مصر والجزائر وتونس والمغرب وموريتانيا.

ومن المقرر أن تحتضن الجزائر فعاليات البطولة شمال إفريقيا للناشئين في الفترة بين 16 و26 أبريل 2024، على أن يخوض كل منتخب في البطولة 4 مباريات.

ويقص منتخب مصر للناشئين بقيادة مدربه أحمد الكاس شريط مبارياته بمواجهة تونس يوم 18 أبريل ثم ليبيا ثم المغرب ثم الجزائر.

ويضم الجهاز الفني كلا من أحمد الكأس مديرا فنيا، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا لحراس المرمى، بجانب أيمن حافظ مديرا إداريا.